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Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Juli 2026

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Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Juli 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

  • Watson S2 (2.7.)
  • Bull S1-6 (2.7.)
  • Killer-Teenie aus gutem Hause (3.7.)
  • Die Welt der Haie – Erstaunliche Erkenntnisse (6.7.)
  • Königinnen, die die Welt veränderten S2 (7.7.)
  • Snapped: Wenn Frauen töten S36a (9.7.)
  • New York Homicide S3b (13.7.)
  • World War II: Im Gerichtssaal der Geschichte S1 (21.7.)
  • Law & Order S25 (21.7.)
  • Last Night Out – Die letzte Nacht S1 (23.7.)
  • Mystery Unsolved: The Adnan Syed Story (24.7.)
  • The Five Star Weekend S1 (25.7.)
  • Die Kennedy-Saga S1 (27.7.)
  • Murder Suspect: Unter Verdacht S1 (29.7.)

Filme

  • On a Wing and a Prayer (1.7.)
  • Die Unfassbaren 3 – Now You See Me (3.7.)
  • The Internship – Praktikum im Töten (4.7.)
  • John Wick: Kapitel 4 (5.7.)
  • Und dann kam Dad (5.7.)
  • Diablo (10.7.)
  • Anemone (11.7.)
  • Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen (18.7.)
  • Like A Complete Unknown (24.7.)
  • Osiris (25.7.)
  • Five Nights at Freddy’s 2 (31.7.)

Hier könnt ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen →


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  1. Herr P. 🏆
    sagt am

    John Wick: Kapitel 4 (5.7.)
    Und dann kam Dad (5.7.)

    Das sind keine Neustarts. Die liefen bereits 2023/2024 bei Sky Cinema.

    „The Running Man“ hat man am 17.07. als Neustart bei Sky Cinema gestrichen.

    Antworten

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