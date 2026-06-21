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backFlip 25/2026: Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement

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Die 25. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement“, „Halo für die PlayStation bekommt eine Absage“ und „ING überrascht Kunden mit neuem Abo-Modell“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement
  2. Halo für die PlayStation bekommt eine Absage
  3. ING überrascht Kunden mit neuem Abo-Modell
  4. Audi setzt „Statement“ mit neuem Verbrenner
  5. Es geht bald los: Sonos äußert sich zur „neuen App“
  6. Volkswagen: „Elektroautos sind einfach besser“
  7. Günstige Autos kommen: Stellantis trennt sich vom Verbrenner
  8. Wie Huawei erfolgreich eine Android-Alternative aufbaut
  9. Peloton bietet kostenloses Sattelstützen-Upgrade in Deutschland an
  10. Zu schlecht für China: BMW streicht Elektroautos mit CLAR-Basis

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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