Gen Z und Millennials unter Druck: Warum Lebenspläne jetzt kippen

Das Unternehmen Deloitte zeigt, dass Gen Z und Millennials in Deutschland wichtige Lebensentscheidungen wegen hoher Kosten verschieben.

Die Auswertung des „Gen Z and Millennial Survey 2026“ zeigt laut Deloitte, dass 45 Prozent der Gen Z und 39 Prozent der Millennials in Deutschland zentrale Lebensschritte wie Familiengründung oder berufliche Veränderungen aus finanziellen Gründen verschoben haben.

Zudem geben 62 Prozent der Gen Z und 64 Prozent der Millennials an, dass die Bezahlbarkeit von Wohnraum ihre Entscheidungen zum Arbeitsort und zur beruflichen Entwicklung direkt beeinflusst. Die Datenerhebung basiert auf einer Befragung von 800 Personen in Deutschland.

Prioritäten von Gen Z und Millennials verschieben sich im Arbeitsmarkt

Die Ergebnisse der Studie verweisen auf eine deutliche Verschiebung der Prioritäten im beruflichen Umfeld. Finanzielle Unabhängigkeit steht für 24 Prozent der Gen Z im Vordergrund, während 28 Prozent der Millennials eine stabile Work-Life-Balance priorisieren.

Lediglich zehn Prozent der Gen Z und sieben Prozent der Millennials nennen eine Führungsposition als primäres Karriereziel, obwohl ein Großteil grundsätzlich Interesse an solchen Positionen hat.

Gleichzeitig werden finanzielle Zukunftssorgen, die Gesundheit der Familie sowie fehlende Anerkennung und eine negativ wahrgenommene Unternehmenskultur als zentrale Stressfaktoren beschrieben.

Zentrale Ergebnisse im Überblick

45 Prozent verschieben zentrale Lebensentscheidungen

Bis zu 64 Prozent sehen Wohnkosten als entscheidenden Faktor

Nur 7 bis 10 Prozent priorisieren Führungspositionen

Hohe Bedeutung von Sinn und Zweck der Arbeit

Die Studie hebt zudem hervor, dass trotz hoher Belastungen ein sehr starkes Interesse an sinnstiftender Arbeit besteht, das bei 96 Prozent der Gen Z und 98 Prozent der Millennials in Deutschland ausgeprägt ist.

Ich komme zu dem Schluss, dass die Ergebnisse vor allem zeigen, wie stark wirtschaftliche Rahmenbedingungen heute individuelle Lebensentwürfe strukturieren und klassische Karrierepfade zunehmend unter Druck geraten.

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