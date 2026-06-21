Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash ab nächster Woche verfügbar

Der Zeitraum zwischen Kinostart und Streamingstart ist bei Disney mittlerweile sehr groß, das war vor ein paar Jahren noch besser. Aber man hat das Kino ganz neu entdeckt und reizt es mit Filmen wie Avatar: Fire and Ash wieder mehr aus.

Wer den Film aber im Kino verpasst hat, wie ich, der kann diesen ab dem 24. Juni bei Disney+ kostenlos im Abo streamen. Werde ich machen, denn ich hatte keine Zeit für den Kinobesuch, der Film wandert also auf unsere Watchlist bei Disney.

Mal schauen, wie Teil 3 ohne große 3D-Kinoleinwand wirkt, die ersten beiden Filme fand ich als Film eher mittelmäßig, aber technisch beeindruckend im Kino. Jetzt muss die Story stärker glänzen, da es die Technik nur bedingt tut. Klar, auf 77 Zoll QD-OLED wird das auch Spaß machen, aber es ist eben nicht das Kinoerlebnis.

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