Unterhaltung

Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash ab nächster Woche verfügbar

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Der Zeitraum zwischen Kinostart und Streamingstart ist bei Disney mittlerweile sehr groß, das war vor ein paar Jahren noch besser. Aber man hat das Kino ganz neu entdeckt und reizt es mit Filmen wie Avatar: Fire and Ash wieder mehr aus.

Wer den Film aber im Kino verpasst hat, wie ich, der kann diesen ab dem 24. Juni bei Disney+ kostenlos im Abo streamen. Werde ich machen, denn ich hatte keine Zeit für den Kinobesuch, der Film wandert also auf unsere Watchlist bei Disney.

Mal schauen, wie Teil 3 ohne große 3D-Kinoleinwand wirkt, die ersten beiden Filme fand ich als Film eher mittelmäßig, aber technisch beeindruckend im Kino. Jetzt muss die Story stärker glänzen, da es die Technik nur bedingt tut. Klar, auf 77 Zoll QD-OLED wird das auch Spaß machen, aber es ist eben nicht das Kinoerlebnis.


mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    „Jetzt muss die Story stärker glänzen“
    Na viel Glück, für mich war die Story genauso kein Highlight wie zuvor. Zu Hause muss man dann aufpassen, dass die Aufmerksamkeit die ganze Zeit beim Film bleibt. Im Kino gab es kein entrinnen.

    Antworten
    1. Kinogänger 👋
      sagt am zu Felix ⇡

      Die KI Filme von Disney werden ja auch immer schlimmer.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Streaming bei Disney+: Avatar: Fire and Ash ab nächster Woche verfügbar
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Soundcloud
in Kommentar
backFlip 25/2026: Nintendo wurde gehackt: Das offizielle Statement
in backFlip
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Gen Z und Millennials unter Druck: Warum Lebenspläne jetzt kippen
in Gesellschaft
Albrecht KLARO verändert das TV-Hören komplett
in Unterhaltung
Mythos Reichweitenangst – ein Blick in den Rückspiegel
in Mobilität
KI begeistert Millionen, trotzdem wollen viele lieber ohne sie leben
in Gesellschaft
Surface Pro 12 und Surface Laptop 8 erhalten das erste Firmware-Update
in Firmware und Updates
Microsoft Surface Pro 9 Header
Surface Pro 10 und Surface Pro 11 erhalten das Juni Firmware-Update
in Firmware und Updates
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Juli 2026
in Unterhaltung
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Der nächste Elektro-GTI macht sich bereit
in Mobilität