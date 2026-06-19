Surface Pro 12 und Surface Laptop 8 erhalten das erste Firmware-Update

In dieser Woche hat Microsoft die neue Generation seiner Surface-Geräte mit dem ARM-Prozessor Snapdragon X2 Plus bzw. X2 Elite unter den Namen Surface Pro 12 und Surface Laptop 8 (bzw. Surface Pro 12. Edition und Surface Laptop 8. Edition) offiziell vorgestellt. Zum Verkaufsstart gibt es für beide Geräte jeweils ein umfangreiches Firmware-Update.

Die Firmware-Updates beheben zahlreiche Fehler und aktualisieren viele Treiber für die verbaute Hardware quer durch alle Bereiche. Die Release Notes für das Pro-Modell stehen hier zur Einsicht bereit, die für das Laptop-Modell hier.

Wenn ihr also eines der Geräte demnächst in der Hand habt, solltet ihr die Update-Funktion in Windows aufrufen und nach dem neuen Firmware-Update suchen. Das Firmware-Update wird nach und nach auf allen Geräten ausgerollt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

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