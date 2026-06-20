Mythos Reichweitenangst – ein Blick in den Rückspiegel

Der ACE Auto Club Europa verweist auf ein neues Factsheet, das Reichweite und Ladeinfrastruktur für E-Autos als weitgehend ausreichend einstuft.

Nach Angaben des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, das die Untersuchung im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland und des ACE erstellt hat, stehen in Deutschland inzwischen mehr als 200.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Diese seien im Durchschnitt nur zu rund 17 Prozent gleichzeitig belegt. Zudem seien mit aktuellen Fahrzeugreichweiten rund 99 Prozent aller Pkw-Fahrten möglich.

E-Autos: Verbände sehen vor allem bei den Ladepreisen Handlungsbedarf

Laut den beteiligten Verbänden stellen inzwischen weniger die technische Infrastruktur oder die Reichweite die größten Herausforderungen dar. Stattdessen seien nachvollziehbare und günstige Ladepreise sowie ein breiteres Angebot kleiner und mittelgroßer Elektrofahrzeuge auf dem Gebrauchtwagenmarkt entscheidend, um den Umstieg zu erleichtern.

Zentrale Aussagen des Factsheets:

Mehr als 200.000 öffentliche Ladepunkte sind verfügbar.

Die durchschnittliche Auslastung liegt bei etwa 17 Prozent.

Aktuelle E-Autos erreichen laut Angaben rund 450 Kilometer.

99 Prozent aller Pkw-Fahrten gelten als problemlos machbar.

Der ACE fordert (PDF) transparente Preisangaben und vergleichbare Tarife an öffentlichen Ladesäulen. Auch beim Laden über verschiedene Anbieter hinweg sollten Verbraucher nach Ansicht des Verbandes vor schwer nachvollziehbaren Preisaufschlägen geschützt werden.

Nach Angaben der Klima-Allianz Deutschland und des ACE kann ein E-Auto finanzielle Vorteile bieten. Wer zu Hause laden kann, spart laut den Verbänden im Jahr bis zu 1.000 Euro. Auch bei vertragsbasierten Tarifen an öffentlichen Ladesäulen bestehe gegenüber Benzin und Diesel weiterhin ein Kostenvorteil.

Ich halte die Aussagen des Factsheets (PDF) für einen interessanten Beitrag zur aktuellen Debatte. Aus meiner Sicht wird sich in der Praxis zeigen, wie stark transparente Preise und ein größerer Gebrauchtwagenmarkt den Umstieg auf Elektromobilität tatsächlich beschleunigen können. Die aktuellen Zahlen schauen schon gar nicht schlecht aus.

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