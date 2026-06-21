Mein Tipp der Woche: Soundcloud

Den heutigen Tipp der Woche gab es hier schon einmal, auch wenn es über zwei Jahre her ist, sowas kommt hier eher selten vor. Soundcloud ist aber ein Dienst, den ich immer gerne nutze und empfehle und bei dem ich feststelle, dass ihn viele nicht kennen. Vor allem, wenn man „seinen Musikdienst“ hat und nur diesen nutzt.

Soundcloud ist ein Musikstreamingdienst, aber nicht zu vergleichen mit Spotify, Apple Music und Co., dort findet man ein eher anderes Angebot und einen anderen Fokus. Vor allem Sets von DJs oder Remixe sind ein wichtiges Element und hier in erster Linie die elektrische Tanzmusik (die ich zu 90 Prozent bei Soundcloud höre).

Für mich ist das ein Dienst, den ich gerne im Sport nutze, einfach mal ein Set von 60 Minuten auf die Ohren, so entdeckt man dann auch immer wieder neue Musik, mit der mein Algorithmus bei Spotify zusätzlich besser wird. Ich nutze diese zwei Dienste in Kombination, Soundcloud allerdings nur in der kostenlosen Version.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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