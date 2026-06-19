Firmware und Updates

Surface Pro 10 und Surface Pro 11 erhalten das Juni Firmware-Update

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Microsoft Surface Pro 9 Header
Bildquelle: Microsoft

Microsoft hat vor einigen Tagen ein neues Firmware-Update für das Surface Pro 9 veröffentlicht und im Zuge davon die automatische Hintergrundsbeleuchtung bei wechselnden Lichtverhältnissen als neue Funktion freigeschaltet. Für das Surface Pro 10 und Surface Pro 11 steht nun ebenso das Juni Firmware-Update bereit, welches ebenfalls die neue Funktion mit sich bringt.

June 2026 updatesSurface Pro 11: The following update is available for Surface Pro for Business 11th Edition with Intel devices running Windows 11, Version 23H2 or greater.

Improvements and fixes

  • Get better visibility when using your keyboard. We’ve enabled a dynamic backlight experience that will adjust your keyboard lighting for the best visibility as your environmental lighting conditions change.

June 2026 updatesSurface Pro 10: This update is available for Surface Pro 10 for Business running Windows 11, Version 23H2 or greater.

Improvements and fixes:

  • Enables a dynamic backlight experience that will adjust your keyboard lighting for the best visibility as your environmental lighting conditions change.

Bei den Surface Firmware-Updates gilt wie immer: Wer noch nicht über die Windows interne Update-Funktion benachrichtigt wurde, muss sich gedulden. Das Firmware-Update wird nach und nach auf alle Geräte aufgespielt und sollte in Kürze zum Herunterladen bereitstehen.

Wer nicht warten will, kann das Update auch manuell für das Surface Pro 10 und Surface Pro 11 von der Website von Microsoft herunterladen.

Microsoft Surface Pro 9 Header

Microsoft veröffentlicht Juni Firmware-Update für das Surface Pro 9

Nachdem im Mai bereits ein größeres Firmware-Update für das Surface Pro 9 veröffentlicht wurde, folgt nun ein kleineres Update mit…

16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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