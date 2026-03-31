Tarife

Neue Preise bei PŸUR könnten für viele Haushalte interessant sein

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Pyur

Das Unternehmen PŸUR passt sein Tarifportfolio an und bietet Internetanschlüsse dauerhaft zu günstigen Preisen an.

Im Zuge der Anpassung bleiben die Preise für Hardware laut Unternehmensangaben unverändert. Gleichzeitig stellt der Anbieter neue Fokus-Tarife in den Mittelpunkt, die als Internet-Only-Angebote mit Dauerrabatt konzipiert sind. Die Änderungen gelten ab sofort und betreffen insbesondere die Preisstruktur der beworbenen Tarife.

PŸUR stellt Fokus-Tarife mit Dauerrabatt vor

Überblick der aktuellen Angebote

Die wichtigsten Tarifdetails im Überblick:

Die Aktion ist zeitlich befristet und gilt laut PŸUR bis einschließlich 2. Juni 2026 um 9:59 Uhr. Kunden können die genannten Konditionen innerhalb dieses Zeitraums buchen.

Zu den PŸUR-Tarifen →

Die PŸUR-Tarife (und Konkurrenzprodukte) findet ihr auch in unserem Vergleichsrechner für Festnetzinternet.


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