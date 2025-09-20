Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“

Zattoo erweitert sein Angebot um drei neue Sender: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“. Laut Unternehmensangaben sind die Kanäle ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei verfügbar.

Die drei Sender decken unterschiedliche Genres ab. Während „Pastewka“ alle zehn Staffeln der gleichnamigen Sitcom mit Bastian Pastewka rund um die Uhr zeigt, konzentriert sich „Bronco“ ausschließlich auf Western-Filme.

Das Spektrum reicht laut Zattoo von Klassikern bis hin zu Produktionen aus jüngerer Zeit. „Auf Achse“ wiederum bringt alle fünf Staffeln der Serie mit Manfred Krug als Trucker Franz Meersdonk zurück auf den Bildschirm.

Über „Pastewka“: Die preisgekrönte Serie mit Bastian Pastewka, in der er eine fiktive Version seiner selbst spielt, umfasst 10 Staffeln und 100 Episoden, die bei ZATTOO in Zusammenarbeit mit Banijay Media Germany auf dem gleichnamigen Sender rund um die Uhr laufen. Ob Beziehungsprobleme mit seiner Freundin, familiäre Schwierigkeiten oder der Kleinkrieg mit der Nachbarin, Bastian Pastewka schlägt sich in seinem Serienalltag mit den vielfältigsten Herausforderungen und Missgeschicken herum – oft nerdig und verhaltensauffällig, aber immer liebenswert. Über „Bronco”: “Bronco” ist die ultimative Anlaufstelle für alle, die spannende, actiongeladene Western-Unterhaltung suchen. Der Sender bietet rund um die Uhr eine umfangreiche Sammlung an Westernfilmen, von zeitlosen Klassikern bis hin zu echten Kultfilmen. Zu den Highlights gehören unter anderen “Companeros” (1970), “Seine Kugeln pfeifen das Todeslied” (1969), “Big Kill – Stadt ohne Gnade” (2019) und “Der Kampf der Brüder” (1981). Über „Auf Achse” Eine echte Kultserie aus den Achtzigern: In “Auf Achse” ist Franz Meersdonk, gespielt von TV-Legende Manfred Krug, als Trucker in aller Herren Länder unterwegs: Dickköpfig, brummbärig und doch herzensgut. Einfach zum Verlieben! Auf dem neuen Sender laufen rund um die Uhr die Staffeln 1 – 5.

Zattoo mit über 70 FAST-Sendern

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Zattoo-Portfolio mittlerweile mehr als 70 sogenannte FAST-Sender, die kostenlos empfangen werden können. Die neuen Programme sollen das Angebot in den Bereichen Comedy, Western und Kultserien erweitern. Entstanden sind die Sender in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, darunter Banijay Media Germany für „Pastewka“.

Mit Blick auf die Zielsetzung macht Zattoo keine Angaben zu Reichweiten oder Nutzerzahlen, hebt aber hervor, dass die Nutzung von FAST-Inhalten stetig zunehme. Für Zuschauer bedeutet das ein zusätzliches, thematisch spezialisiertes Angebot innerhalb der bestehenden Streaming-Plattform.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

