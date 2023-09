Neue Serien und Filme auf Disney+ im Oktober 2023

Disney hat die Streaming-Highlights für Oktober 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr).

Es ist mal wieder ein etwas ruhigerer Monat, aber mit Loki steht für mich doch ein Highlight im Oktober an. Marvel hat die Magie in der vierten Phase verloren und viele Inhalte haben enttäuscht, doch Loki war für mich eines der wenigen Highlights.

Highlights für Disney+

„Geistervilla“ Ab 4. Oktober auf Disney+ streamen

FX’s „Dear Mama“ Ab 4. Oktober exklusiv auf Disney+

Marvel Studios‘ „Loki“ – Staffel 2 Ab 6. Oktober exklusiv auf Disney+

„The Boogeyman“ Ab 11. Oktober auf Disney+ streamen

„Gänsehaut“ Ab 13. Oktober exklusiv auf Disney+

„Die Löwen von Sizilien“ Ab 25. Oktober exklusiv auf Disney+



Weitere Neustarts für Disney+

11. Oktober

+ 4Ever – Staffel 1 (Disney)

+ Algiers, America – Staffel 1 (Star)

+ Death in Paradise – Staffel 12 (Star)

18. Oktober

+ Appendage (Star)

20. Oktober

+ A Marvel Studios Special Presentation: Werewolf By Night in Color (Marvel)

25. Oktober

+ Praise Petey – Staffel 1 (Star)

27. Oktober

+ Trap Jazz (Star)

Neue Katalog-Titel bei Disney+

4. Oktober

+ Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 2 (National Geographic)

6. Oktober

+ Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig (Star)

+ Die Biene Maja 2 – Die Honigspiele (Star)

+ Carpool – Mit dem Gangster auf der Flucht (Star)

+ Campingfreuden (Disney)

+ Chip und Chap auf hoher See (Disney)

+ Das Geigenkonzert (Disney)

+ Donald, der Hobbytapetierer (Disney)

+ Old MacDonald hat ’ne Farm (Disney)

+ Ist die Katze aus dem Haus … (Disney)

+ Das Zauberschiff (Disney)

+ Nashorn im Galopp (Disney)

11. Oktober

+ Kiya & die Kimoja Helden – Staffel 1 (Disney)

13. Oktober

+ Die Noobs – Klein aber gemein (Star)

+ Probezeit (Star)

+ That Night – Ein heißer Sommer (Star)

18. Oktober

+ Homeland – Staffel 1-8 (Star)

20. Oktober

+ Goodbye Lover (Star)

+ Beilight – Biss zum Abendbrot (Star)

25. Oktober

+ Distances (Star)

+ The Way of Tea (Star)

+ Censor of Dreams (Star)

+ Rise of a Star (Star)

+ Chuchotages (Star)

+ Timecode (Star)

+ Wave (Star)

+ Wohnfläche: Null Quadratmeter (Star)

27. Oktober

+ Q & A (Star)

+ Micky Maus: Die gruseligste Geschichte aller Zeiten (Disney)

