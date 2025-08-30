Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (September 2025) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im September 2025 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Highlights im September 2025 bei Prime Video

SERIEN

The Runarounds | Original | Staffel 1 – ab 1. September 2025

Holiday Crush | Original | Staffel 1 – ab 4. September 2025

Suga | Original | Staffel 1 – ab 4. September 2025

Dish It Out | Original | Staffel 1 – ab 5. September 2025

Das Gilft der Seele | Original | Staffel 1 – ab 10. September 2025

Helluva Boss | Original | Staffel 1-2 – ab 10. September 2025

Do You Wanna Partner | Original | Staffel 1 – ab 12. September 2025

Every Minute Counts | Original | Staffel 2 – ab 12. September 2025

Larry The Cable Guy: It’s A Gift | Original | Staffel 1 – ab 12. September 2025

Lol: Last One Laughing Argentina | Original | Staffel 2 – ab 12. September 2025

Krass Klassenfahrt: Die Neue Generation | Exclusive | Staffel 1-2 – ab 15. September 2025

Peppa Wutz | Staffel 9-10 – ab 15. September 2025

Gen V | Original | Staffel 2 – ab 17. September 2025

Hotel Costiera | Exclusive | Staffel 1 – ab 24. September 2025

De Viaje Con Los Derbez | Original | Staffel 5 – ab 26. September 2025

The Summit | Exclusive – ab 26. September 2025

FILME

Die Nachbarn Von Oben – ab 1. September 2025

House Of Gucci – ab 1. September 2025

The Good Mother – ab 1. September 2025

Blue Beetle – ab 2. September 2025

Papillon – ab 2. September 2025

Ice Road 2: Vengeance | Exclusive – ab 3. September 2025

They Want Me Dead – ab 3. September 2025

Yes, Chef! – ab 3. September 2025

Hunt Club – ab 4. September 2025

Alarum Alarum | Exclusive – ab 5. September 2025

Bogus – ab 5. September 2025

Copykill – ab 5. September 2025

Concrete Utopia oder Der Letzte Aufstand – ab 5. September 2025

First Daughter: Date mit Hindernissen – ab 5. September 2025

Mambo Kings – ab 5. September 2025

Joyride – Spritztour – ab 5. September 2025

Sag kein Wort – ab 5. September 2025

Shazam! Fury Of The Gods – ab 5. September 2025

Stay – ab 5. September 2025

Tigerland – ab 5. September 2025

The Sentinel – Wem kannst du trauen? – ab 5. September 2025

Unsane Unsane – Ausgeliefert – ab 5. September 2025

Bailey – Ein Hund kehrt zurück – ab 6. September 2025

Gone Girl – Das perfekte Opfer – ab 6. September 2025

Bailey – Ein Freund fürs Leben – ab 7. September 2025

Shot Caller – ab 7. September 2025

Speaking of Sex – ab 8. September 2025

Reality – Wahrheit hat ihren Preis – ab 10. September 2025

The Flash – ab 11. September 2025

The Lost Talisman – Die Geister, die ich rief – ab 11. September 2025

Dirty Angels | Exclusive – ab 12. September 2025

Mcwalter | Original – ab 12. September 2025

Pompeii – ab 12. September 2025

Mortal Kombat (2021) – ab 13. September 2025

Suicide Squad (2016) – ab 14. September 2025

The Suicide Squad – ab 14. September 2025

Dirty Grandpa – ab 15. September 2025

Shin Chan Crash! Königreich Kritzel Und Fast Vier Helden – ab 15. September 2025

Belleville Cop – ab 17. September 2025

Der Vorname – ab 18. September 2025

Gator Creek | Exclusive – ab 22. September 2025

Girl on the Train – ab 22. September 2025

A Beautiful Day – ab 24. September 2025

Wann Wird Es Endlich Wieder So, Wie Es Nie War – ab 24. September 2025

Mamma Mia! Here We Go Again – ab 25. September 2025

The Inspection – ab 26. September 2025

Türkisch Für Anfänger – ab 26. September 2025

Kung Fu Panda – ab 29. September 2025

Kung Fu Panda 2 – ab 29. September 2025

Kung Fu Panda 3 – ab 29. September 2025

Kung Fu Panda 4 | Exclusive – ab 29. September 2025

Disturbing the Peace – ab 30. September 2025

UEFA CHAMPIONS LEAGUE BEI PRIME VIDEO

Seit der Saison 2021/22 überträgt Prime Video das Topspiel am Dienstag live und exklusiv sowie die Highlight-Show zum Spieltag.

Insgesamt werden 17 Spiele gezeigt: 2 Play-Off-Begegnungen, 7 Spiele der Ligaphase und 8 K.O.-Runden-Spiele inklusive Halbfinals.

Ab dem 16. September zeigt Prime Video das Ligaphase-Topspiel am Dienstag exklusiv.

KAUFEN UND LEIHEN

Superman – Kaufen: ab 3. September 2025, Leihen: ab 3. September 2025

Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast – Kaufen: ab 4. September 2025, Leihen: ab 4. September 2025

From the World of John Wick: Ballerina – Kaufen: ab 5. September 2025, Leihen: ab 24. September 2025

Die Schlümpfe: Der große Kinofilm – Kaufen: ab 15. September 2025, Leihen: ab 5. Oktober 2025

Die Nackte Kanone (2025) – Kaufen: ab 29. September 2025, Leihen: ab 19. Oktober 2025

