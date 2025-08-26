Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025

Disney+ erweitert sein Programm im September 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight Pictures, ergänzt um regionale Inhalte.

Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.

Neue Inhalte und Serienstarts im September

Der Streaming-Service erweitert sein Angebot im September um diverse Serien und Filme. Dazu gehören die erste Staffel der lokalen Produktion „Call My Agent Berlin“ ab 12. September, die fünfte Staffel von „Only Murders in the Building“ ab 9. September, die 13. Staffel von „Futurama“ sowie die 14. Staffel von „Death in Paradise“.

Filmhighlights sind die Realverfilmung von „Lilo & Stitch“ ab 3. September und „Swiped“ ab 19. September. Weitere Inhalte umfassen „LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“ und die Dokumentation „Sneaker Wars: Adidas v Puma“. Zusätzlich erscheinen im September mehrere Staffeln bekannter Serien wie „Bob’s Burgers“, „Downton Abbey“, „Superstore“ und National-Geographic-Produktionen.

Disney+ veröffentlicht nach eigenen Angaben die genauen Termine und Altersfreigaben auf der Plattform und weist darauf hin, dass Änderungen im Angebot vorbehalten sind.

Disney+ ausgewählte Neustarts im September 2025

1. September: Downtown Abbey – Staffel 1-6 (Star)

1. September: Superstore – Staffel 1-6 (Star)

3. September: Disneys „Lilo & Stitch“ (Disney)

5. September: National Geographics „Fly – ein Leben für den Sprung“ (National Geographic)

10. September: National Geographics „Der unglaubliche Dr. Pol“ – Staffel 24 (National Geographic)

10. September: Minnie Toons: Das Haustier-Hotel – Staffel 1 (Disney)

9. September: Only Murders in the Building – Staffel 5 (Star)

12. September: Call My Agent Berlin – Staffel 1 (Star)

12. September: Die Breslauer Morde – Staffel 1 (Star) – Altersfreigabe 16

16. September: Futurama – Staffel 13 (Star)

17. September: Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

17. September: Hamster & Gretel – Staffel 2 (Batch 2) (Disney)

19. September: Delfine hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic)

19. September: LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis – Teile der Vergangenheit – Staffel 1 (Star Wars)

19. September: Swiped (Star)

21. September: Lilith Fair: Building a Mystery (Star) (OV/UT)

22. September: K11 – Die neuen Fälle – Staffel 3&4 (Star)

24. September: Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Disney)

24. September: Sneaker Wars: Adidas v Puma – Staffel 1 (Star)

29. September: Death in Apartment 603: What happened to Ellen Greenberg – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

30. September: Chad Powers – Staffel 1 (Star)

3. September: Bob’s Burgers – Staffel 15 (Batch 2) (Star)

3. September: Death in Paradise – Staffel 14 (Star)

5. September: How to get away with Murder – Staffel 1-6 – Altersfreigabe 16

Zu Disney+

