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Neue Xbox: Microsoft kündigt weitere Details für 2026 an

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Microsoft sprach diese Woche über Projekt „Helix“, die neue Xbox, die man derzeit entwickelt, aber das angekündigte Event war dann doch etwas kleiner, als es im ersten Moment klang. Bei einigen weckte das vielleicht zu hohe Erwartungen.

Doch keine Sorge, so Microsoft, es wird Details zur neuen Xbox geben, diese will man „später im Jahr“ teilen. Ob damit Sommer, Herbst oder Winter gemeint ist, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass wir 2026 mehr zur neuen Xbox erfahren werden.

Bei der Series-Generation gab es die ersten handfesten Details zur Hardware im Sommer und die Enthüllung des Designs folgte Ende des Jahres. Da die Devkits aber erst Anfang 2027 verschickt werden, wird sich das hier etwas verzögern.

Xbox ist zurück: Microsoft setzt auf ein neues Image

Die Xbox Series-Generation war zum Marktstart recht beliebt, doch dann kam sehr schnell der Einbruch und seit dem geht es…

7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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