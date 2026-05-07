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Xbox ist zurück: Microsoft setzt auf ein neues Image

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Die Xbox Series-Generation war zum Marktstart recht beliebt, doch dann kam sehr schnell der Einbruch und seit dem geht es steil bergab. Vor ein paar Wochen zog Microsoft dann endgültig die Reißleine und kündigte einen großen Neustart an.

Asha Sharma, die vorher im KI-Team bei Microsoft arbeitete, übernahm. Und sie ist seit dem sehr fleißig und baut sich ihr neues Team auf. Aber man setzt auch auf ein neues Image mit einem neuen Logo und einer neuen Startanimation der Xbox:

Man versucht derzeit also alles, um das Image der Xbox wieder in ein positives Licht zu rücken, was, wenn man die Reaktionen sieht, durchaus funktioniert. Doch es ist noch lange nicht die Lösung, die Kernprobleme der Xbox sind weiterhin da.

Doch es ist ein Anfang und Asha Sharma zeigt, dass sie als Xbox-Chefin bemüht ist und nicht übernahm, um die Marke ins Grab zu tragen. Man hat begonnen den Tanker zu wenden, ob das Comeback der Xbox gelingt, wird sich aber noch zeigen.

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7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Timotime 🌟
    sagt am

    Eine neue Boot Animation? Uff!
    Jetzt bin ich überzeugt: Xbox wird bestellt.

    Antworten

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