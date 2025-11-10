Dienste

Neue YouTube-Funktion: Ärztliche Tipps direkt bei Notfallsuche

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

YouTube ergänzt seine Plattform um neue Erste-Hilfe-Bereiche, die lebensrettendes Wissen direkt in den Suchergebnissen anzeigen.

YouTube integriert seit Kurzem spezielle Informationsbereiche zu Erster Hilfe in seine Suchfunktion. Wer nach Notfällen wie Herzinfarkt, Wiederbelebung oder Blutung stoppen sucht, bekommt künftig Videos angezeigt, in denen medizinische Fachleute die wichtigsten Schritte erklären, bis professionelle Hilfe eintrifft.

Die Inhalte sollen laut Plattform leicht verständlich und praxisnah sein. Sie decken Themen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung, Schlaganfall-Erkennung, Blutstillung oder Hilfe bei Krampfanfällen ab. Ziel sei es, Nutzer im Ernstfall mit klaren Anleitungen zu unterstützen.

Medizinische Partner liefern Inhalte für YouTube

In Deutschland werden die neuen Erste-Hilfe-Videos gemeinsam mit Partnern wie dem Universitätsklinikum Freiburg, der Charité, der AOK, den Asklepios Kliniken, netDoktor und Dr. med. Dr. rer. pol. Tobias Weigl erstellt.

Laut YouTube sollen diese Kooperationen die inhaltliche Qualität und Verlässlichkeit sichern. Die bereitgestellten Videos stammen von Organisationen und Ärzten, die auf Notfallmedizin und Gesundheitsaufklärung spezialisiert sind.

Kernpunkte der Initiative

  • Erste-Hilfe-Videos in Suchergebnissen sichtbar
  • Kooperation mit medizinischen Fachinstitutionen
  • Praxisnahe Inhalte für alltägliche Notfälle

Ich finde die Idee grundsätzlich sinnvoll, weil sie Menschen einen schnellen Zugang zu geprüften Informationen gibt. Allerdings bleibt offen, wie eindeutig Laien zwischen Online-Tipps und realen Notwendigkeiten unterscheiden können, wenn die Situation ernst wird.

Apple Iphone 16 Pro Front Header

Mega SIM präsentiert neue Black-Weeks-Tarife

Mega SIM stellt zum Start der Black Weeks ein neues Tarifportfolio vor, das 5G und dauerhafte Preisnachlässe kombiniert. Der Anbieter…

10. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Hhm ob man in ner Notsituation bei YouTube rumdaddelt🤔

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Matze51 ⇡

      Ich denke schon, dass viele bei gesundheitlichen Problemen online suchen, was das sein könnte, beziehungsweise wie man die beheben könnte. Ich vermute auch YouTube beziehungsweise Google haben das erkannt und haben genau aus diesem Grund das Feature gestartet.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Neue YouTube-Funktion: Ärztliche Tipps direkt bei Notfallsuche
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Pro 2021 Ports
MacBook Pro: Nicht jedes M6-Modell bekommt das große Upgrade
in Computer und Co.
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Mega SIM präsentiert neue Black-Weeks-Tarife
in Tarife
Crash Tarife
Crash startet 100 GB Singles-Day-Tarif für 11,99 € mtl.
in Tarife
Projectivy Launcher macht Google TV werbefrei
in Anleitungen
Halo Xbox Header
Die Zukunft von Halo Infinite ist nicht „unendlich“
in Gaming
Mediamarkt
Singles Day 2025: MediaMarkt Saturn startet Schnäppchen-Aktion
in News
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 (Ultra): Und wieder eine überraschende Wendung
in Smartphones
Trade Republic
Trade Republic im Kreuzfeuer: Probleme bei Depotüberträgen
in Fintech
Apple hat große Pläne für Satelliten-Funktionen im iPhone
in Smartphones
PlayStation Portal: Sony ist vom Erfolg überrascht
in Gaming