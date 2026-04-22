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Neuer Apple-Chef verspricht „eine unglaubliche Roadmap an Produkten“

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Ab dem 1. September wird John Ternus der neue Apple-Chef und übernimmt die Rolle von Tim Cook. In einem internen Meeting hat dieser „eine unglaubliche Roadmap an Produkten“ versprochen, wie Bloomberg heute exklusiv berichtet.

Den Anfang dürfte das erste faltbare iPhone im Herbst machen, das iPhone Ultra, gefolgt von einer ersten Brille und dem ersten MacBook mit Touchscreen. Doch das sind alles Produkte, die in der Cook-Ära geplant wurden, die viele in Zukunft aber mit John Ternus in Verbindung bringen werden. Tim Cook bleibt übrigens bei Apple.

Er sei „sehr gesund“, wie er laut Quelle vor Mitarbeitern verkündet hat, und wird in Zukunft weiterhin an neuen Produkten bei Apple mitarbeiten. Tim Cook will zwar kein Apple CEO mehr ein, allerdings „noch sehr lange“ im Unternehmen bleiben.

Apple wird „seine höchste Priorität“ bleiben und er „kann es sich gar nicht anders vorstellen“. Es wird eine Weile dauern, bis wir den vollen Einfluss von John Ternus sehen, der übrigens im Meeting direkt betont hat, dass KI ein Kernthema sein wird.

Doch Apple „sei dabei, die Welt erneut zu verändern“, so der angehende CEO zum Abschluss der internen Veranstaltung. Unklar ist, was er mit „erneut“ meint, denn das letzte Mal, dass Apple die Welt „verändert“ hat, war vor 20 Jahren beim iPhone.

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21. April 2026 | Jetzt lesen →

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