Überraschung: Apple bekommt einen neuen Chef

Es hat sich zwar immer wieder angedeutet und Gerüchte haben es in den letzten Monaten häufiger angemerkt, aber viele haben erst nächstes Jahr damit gerechnet und Tim Cook selbst hat ebenfalls betont, dass er noch Apple CEO bleiben wird.

Doch das wird nicht als erstes Dementi in die Geschichte der Aktienunternehmen eingehen, welches eigentlich gelogen war, damit der Aktienkurs nicht zu früh beeinflusst wird. Tim Cook gibt die Rolle des Apple CEO am 1. September ab.

Der neue Chef von Apple wird John Ternus, was sich ebenfalls lange angedeutet hat. Tim Cook bleibt Vorstandsvorsitzender und wird im Laufe des Sommer auch bei einem sanften Übergang helfen. Weitere Worte dazu gibt es direkt bei Apple.

Es wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis wir den wirklichen Einfluss von John Ternus sehen werden. Er hat zwar viele Dinge aktiv geändert, aber die Roadmap stammt von Tim Cook und neue Produkte werden viele Jahre im Voraus geplant.

Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mich wundert nur, dass Tim Cook nicht nur sein großes Highlight, die Brille, vorgestellt hat. Wobei ich nach dieser Ankündigung sogar vermuten würde, dass er es als letztes Produkt und großes „one more thing“ auf der WWDC im Juni ankündigen könnte. Die September-Keynote leitet Ternus.

PS: Tim Cook hat auch einen langen Brief an die Apple-Nutzer veröffentlicht.