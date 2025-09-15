Neuer BMW iX1 kommt bald: Erwartet uns hier ein großer Sprung?

BMW startet mit dem ganz neuen iX3 in die „Neue Klasse“, was ein Begriff für zwei Dinge ist. Einmal für die neue Optik und neue Technik. Aber es ist auch der Name der ersten Plattform für Elektroautos. Nicht alle werden diese Plattform nutzen, aber alle Modelle von BMW, auch die Verbrenner, werden jetzt bald aktualisiert.

In den kommenden zwei Jahren will BMW sein Portfolio komplett erneuern und ein neuer BMW iX1 deutet sich an und wurde bereits auf Renderbildern dargestellt. Am Ende ist es ein kleinerer BMW iX3, das dürfte niemanden überraschen. Doch die für mich spannende Frage ist hier eine andere, das ist in diesem Fall nicht die Optik.

Nutzt der neue BMW iX1 als Einsteiger-SUV die neue Plattform oder bleibt es dabei und wir bekommen einen „umgebauten“ Verbrenner (sprich ein Elektroauto, was weiterhin mit einer Mischplattform entwickelt wurde, die für Verbrenner optimiert ist). Die neue Plattform wäre wünschenswert, allerdings wäre das etwas teurer.