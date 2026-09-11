Mobilität

Neuer Meilenstein: BMW wirbt weiterhin mit Wasserstoffauto

Oliver Schwuchow
Von

BMW plant weiterhin den Versuch, dass man den neuen X5 ab 2028 auch erstmals als Version mit Wasserstoffantrieb verkauft. Neben einer vollelektrischen Version, einem Hybriden, Benziner und Diesel soll dieses Modell also tatsächlich komplett „technologieoffen“ sein. Und der BMX X5 Hydrogen entwickelt sich weiterhin gut.

Laut BMW hat man „die nächste Entwicklungsstufe auf dem Weg zur Serie“ erreicht und testet das Auto aktiver im Alltag. Außerdem hat auch die Bauphase für das neue Brennstoffzellensystem der dritten Generation begonnen und in Steyr ist man bald bereit für die Serienproduktion. Wir befinden uns quasi schon im Feinschliff.

Ich bin wirklich extrem gespannt, wie sich das Wasserstoffauto im Vergleich mit den anderen Versionen des BMW X5 schlagen wird und vor allem, was man am Ende dafür haben möchte. Aber, und das muss ich BMW hoch anrechnen, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir uns wirklich auf eine Serienversion des X5 zubewegen.

Ich bleibe zwar dabei und glaube nicht, dass die Technik eine Zukunft im privaten Sektor hat, da sie teurer, schlechter und kaum verfügbar ist, aber immerhin haben wir hier dann mal den Beweis. Andere Marken sind mit Wasserstoff bisher komplett auf die Schnauze gefallen, vielleicht gelingt BMW ja der überraschende Erfolg.

PS: Die goldenen Zeiten sind bei BMW mittlerweile auch vorbei und man ist etwas in den Krisenmodus gerutscht, in dem man alles überdenkt. Der X5 mit Wasserstoff war lange geplant, wurde sicher gut gefördert vom Land, das zieht man noch durch. Mit einem „preiswerten“ BMW X3 Hydrogen muss man aber nicht rechnen.

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