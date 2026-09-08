Apple Watch Series 12 und Ultra 4: Leak nennt weitere Neuerungen

Ich dachte, dass bei der Apple Watch in diesem Jahr nicht viel passiert, da wir ja angeblich 2027 oder 2028 ein großes Upgrade bekommen. Aber die Generation an Uhren könnte spannender als erwartet werden, wie auch ein neuer Leak zeigt.

Apple plant demnach eine neue „Readiness“-App, die in Verbindung mit Fitness und Health gebracht wird, da könnte also ein neuer Wert entstehen, der euch einen besseren Einblick vor oder nach dem Sport bringt. Und das ist vermutlich an einen neuen Sensor gekoppelt, der vor allem den Puls viel zuverlässiger messen kann.

Wir haben ja bereits gehört, dass die neue Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 die Möglichkeit zum dauerhaften Pulsmessen mitbringen, das scheint also an einen neuen Sensor gekoppelt zu sein. Und beim Kraftsport tut sich wohl auch etwas, da gibt es mehr Möglichkeiten und Werte, vielleicht auch über den Sensor.

Apple Watch bekommt 128 GB Speicher

Darüber hinaus scheint Apple trotz Speicherkrise die Menge des Speichers von 64 auf 128 GB zu erhöhen, was für mich auch für eine kleine Preiserhöhung spricht.

Siri AI (hoffentlich dann auch bei uns), neuer Health-Sensor, mehr Speicher, neue Apps für die Gesundheit, Keramik, das klingt langsam doch nach einem größeren Upgrade der Apple Watch in diesem Jahr. Und wenn ich ehrlich bin, dann sind da viele Punkte dabei, die ich mir lange wünsche und wichtiger als das Design sind.

Ich mache Kraftsport, ich will den Puls dauerhaft als Komplikation, ich will eine gute KI am Handgelenk, ich speichere auch mal Musik auf meiner Uhr und finde mehr Speicher immer praktisch, die Series 12 klingt so langsam doch sehr verlockend.

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