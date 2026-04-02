Neuer PlayStation-Handheld soll die aktuelle Xbox übertreffen

Das Aus der PlayStation-Handheld-Reihe nach der Vita war rückblickend gesehen ein Fehler, denn nach dem Erfolg der Nintendo Switch boomte die Reihe. Und der PlayStation Portal, ein Remote- und Cloud-Player, kam bei den PS5-Nutzern viel besser als von Sony erwartet an, die Nachfrage nach einem Handheld ist also da.

Daher plant Sony mit der PS6-Generation wieder einen PlayStation-Handheld und laut „KeplerL2“ soll dieser zwar nicht ganz auf dem Level einer PlayStation 5 oder Xbox Series X liegen, aber dafür über einer Xbox Series S. Und da Sony wohl auf PSSR für Upscaling setzt, wird man noch mehr aus dieser Hardware herausholen.

Es ist davon auszugehen, dass jedes aktuelle PS5-Spiel auf dem Handheld läuft, auch wenn es sicher minimal angepasst werden muss. Preislich rechne ich aber mit einem recht hohen Preis, es sei denn, Sony greift an und will diesen Markt für sich zurückerobern. Der Handheld könnte, wie auch die PS6, nächstes Jahr erscheinen.