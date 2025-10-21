Tarife

Neues SkyTag-Bundle mit 30 GB Telekom-Tarif startet ab sofort

Skyfinder Freenet

Ein neues Bundle kombiniert einen 30-GB-Telekom-Tarif mit mehreren SkyTag-Geräten zu besonders niedrigen Effektivkosten.

Laut Anbieter ist das Angebot ab sofort verfügbar und umfasst eine 5G-Allnet-Flat im Telekom-Netz mit 30 GB Datenvolumen für 11,99 Euro monatlich. Im Paket enthalten sind ein SkyTag Slim 4er-Set (Ortungsgeräte), eine 6-in-1-Powerbank sowie ein TSA-Zahlenschloss. Der Anschlusspreis entfällt bei Aktivierung per SMS, der Vertragsstart kann flexibel gewählt werden.

Details zum SkyTag-Tarifangebot

Nach Angaben des Anbieters ergibt sich durch die Kombination aus Hardwarewert, MNP-Bonus und Tarifpreis eine rechnerische Effektivrate von 0,49 Euro monatlich. Der Bonus in Höhe von 150 Euro wird nach erfolgreicher Rufnummernmitnahme per SMS beantragt. Die Hardwarepreise orientieren sich an den Preisvergleichs-Bestpreisen, auf deren Basis die Kalkulation erfolgt.

Kernpunkte des Bundles:

  • 30 GB 5G-Datenvolumen (50 Mbit/s) im Telekom-Netz
  • Allnet- und SMS-Flat, EU-Roaming, VoLTE & WLAN Call
  • SkyTag 4er-Set, Powerbank und TSA-Zahlenschloss inklusive
  • Anschlusspreis entfällt durch SMS
  • 150-Euro-Bonus bei Rufnummernmitnahme

Nach Unternehmensangaben beträgt der einmalige Gerätepreis 5 Euro. Der Gesamtpreis beläuft sich auf 142,76 Euro über die Mindestlaufzeit. Alle Boni und Preisvorteile setzen aktive Mitwirkung per SMS innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung voraus.

Anschlusspreis: Sende innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text „AP frei“ (ohne Sonderzeichen) an die 8362.

MNP-Bonus: Sende innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Mitnahme der Rufnummer eine SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234.

