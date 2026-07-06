Neustart der Xbox: Radikalschlag bei Microsoft

Es hat sich bereits angedeutet und da ist der erste und sehr radikale Schlag für die Xbox-Sparte von Microsoft. Wie man heute bekannt gegeben hat, werden Double Fine Productions und Compulsion Games wieder komplett unabhängige Studios.

Die beiden Xbox Studios behalten ihre Marken, so Microsoft, dazu gehören unter anderem South of Midnight und Psychonauts. Ninja Theory und Undead Labs sind ganz raus und bekommen ein neues Management, man hat schon neue Besitzer.

Wie es mit Arkane und Blade weitergeht, ist unklar, man prüft mit Frankreich alle möglichen Optionen. Das signalisiert aber, dass man das Marvel-Spiel nicht mehr im Portfolio haben möchte, es wird also eher nicht als ein Xbox-Spiel erscheinen.

Größter Neustart bei der Xbox

Darüber hinaus streicht Microsoft heute 4.800 Stellen im Konzern, es ist eine der größten Entlassungswellen der letzten Monate, die meisten davon im Xbox-Team. Es gibt also auch bei so ziemlich allen anderen Xbox Studios zahlreiche Kürzungen.

Asha Sharma spricht von einem Neustart der Xbox, auch die Managementebenen werden einfacher und es gibt neue Stellen. Es geht darum, die Xbox wieder größer zu machen, nicht kleiner, auch wenn das auf den ersten Blick so aussehen mag.

Das Ziel sei es, dass man die Xbox zu einem „der beliebtesten Franchises der Unterhaltungsgeschichte“ machen will, ab 2027 soll es wieder aufwärtsgehen. Im Moment kann man das nicht glauben, aber das sagt die Xbox-Chef heute dazu:

Ich möchte, dass XBOX zu den wenigen Unternehmen gehört, die täglich mehr als eine Milliarde Menschen unterhalten und jedem die Möglichkeit geben, kreativ zu sein und Kontakte zu knüpfen. Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können. XBOX verfügt über viele der beliebtesten Franchises der Unterhaltungsgeschichte sowie über talentierte Studios auf der ganzen Welt, und wir werden 2027 wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren.

Also, so wie bisher konnte es nicht weitergehen, das war klar, ein Reset war bitter nötig, jetzt ist er da. Man kann darüber streiten, ob er gut oder schlecht war, aber es musste eine Entscheidung her. Ich sehe die Entwicklung bisher noch kritisch.

Auf mich wirkt das wie ein Sparprogramm, was zu einem weiteren Abwärtstrend führen wird. Es sei denn, man tätigt im Hintergrund massive Investitionen in eine langfristige Zukunft, wovon ich bei Satya Nadella ehrlich gesagt nicht ausgehe.

Wird die Xbox dem Windows Phone folgen? Als Sparte vermutlich nicht, aber als Konsole, so wie wir sie mit Hardware kennen, wäre es möglich. Es wird aber einige Monate dauern, bis wir die neue Strategie sehen, für ein Fazit ist es noch zu früh.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗