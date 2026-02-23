Gaming

Neva: Prologue – DLC-Erweiterung setzt die Story fort

Bildquelle: Cosmocover/Nomada Studio

Oft muss ein Game keine realistische Grafik oder eine vollgepackte Open World sein, um gut zu sein. Die Quintessenz eines guten Game muss die persönliche Erfahrung beim Spielen sein. Dieses Konzept verfolgt das spanische Entwicklerstudio Nomada Studio mit Neva, einem emotionalen Abenteuer-Game, in dem man die Spielcharakterin Alba steuert.

Das jetzt veröffentlichte DLC-Erweiterungspaket Neva: Prologue knüpft an das Ende des Hauptspiels an und bietet mit drei neuen Schauplätzen, jeweils eigenen Gameplay-Mechaniken, neuen Gegnern und intensiven Bosskämpfen einen umfangreichen Inhalt.

Die DLC-Erweiterung kann auf der jeweiligen Online-Plattform für PC/Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erworben werden. Preislich muss man keine hohen Sprünge machen, denn der Preis beträgt nur 2,99 Euro.


