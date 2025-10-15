Nicht wundern: YouTube sieht jetzt anders aus

Google hat ein paar Neuerungen für YouTube im Gepäck und hat vor allem das Erlebnis beim Videoschauen optimiert. Mobil gibt es sanftere Übergänge bei den Videos, man hat die Doppeltipp-Geste optimiert und auch andere Bereiche sollen sich „weicher und schöner“ anfühlen. Und es gibt auch eine ganz neue Optik.

Die Entwickler bei YouTube haben dem „Video Player“ selbst nämlich auch ein ganz frisches Design mit neuen Elementen spendiert. Also nicht wundern, wenn euch ab sofort eine neue Optik bei YouTube begegnet, so sieht das frische Design aus. Es wird euch laut Google überall begegnen, auf dem Desktop, TV und auch mobil: