Nintendo Direct für den 12. September bestätigt

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, Nintendo hat eine Direct für den 12. September geplant. Das ist ein Freitag und ungewöhnlich für eine Direct, es findet aber am 13. September das 40. Jubiläum von Mario statt und das wird dort sicher eine große Rolle spielen (eine Direct an einem Samstag schaut aber keiner).

Die Nintendo Direct am 12. September findet um 15 Uhr deutscher Zeit statt und es wird Neuigkeiten rund um die Nintendo Switch 2 geben. Das Event ist für volle 60 Minuten angesetzt, so Nintendo, da kommt also noch viel mehr, als nur Mario. Fans hoffen, dass es endlich die richtig große Ausgabe wird – und ich hoffe das auch.


