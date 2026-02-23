Nintendo hat ein „Event“ für morgen geplant

Gaming

Einige rechnen jederzeit mit der Ankündigung einer Nintendo Direct und ich hätte auch nichts gegen eine vollwertige Ausgabe. Doch Nintendo hat vorerst andere Pläne, denn schon morgen gibt es eine frische Ausgabe von Nintendo Treehouse.

Das ist ein Format, in dem man die Spiele im Detail zeigt und aktiv zockt. In den 80 Minuten am 24. Februar um 23 Uhr deutscher Zeit wird man Pokémon Pokopia und Super Mario Bros. Wonder in der Switch 2 Version zocken, mehr ist nicht geplant.

