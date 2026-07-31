Nintendo kündigt Mario-Klassiker für die Switch an
Die Meinungen scheiden sich bei Super Mario Sunshine, die einen lieben das Spiel (wie ich, da ich aber auch damit auf der GameCube aufgewachsen bin und es eher emotional sehe), andere kritisieren diesen Mario-Titel jedoch immer wieder mal.
Ihr könnt euch aber bald selbst ein Bild machen und eine Meinung bilden, falls ihr Super Mario Sunshine noch nie gespielt habt und Nintendo Switch Online mit dem Erweiterungspass besitzt, denn ab dem 13. August landet das Spiel direkt im Abo.
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass man diesen Mario-Titel auf der Switch zocken kann, denn Sunshine war vor ein paar Jahren in einem Bundle dabei, was Nintendo aber komischerweise nur limitierte Zeit anbot (und jetzt sehr teuer ist).
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