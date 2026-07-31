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Vodafone erweitert Gigabit-Netz auf 31 Millionen Haushalte

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Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg (1)

Vodafone hat sein „Gigabit-Netz“ nach eigenen Angaben auf 31 Millionen Haushalte in Deutschland erweitert.

Demnach können inzwischen rund drei Viertel der Bevölkerung Gigabit-Internet über Kabel oder Glasfaser von Vodafone nutzen.

Grundlage für das Wachstum sind Modernisierungen im Kabelnetz, der weitere Glasfaserausbau sowie Vermarktungspartnerschaften. Im Juni wurden zudem 130.000 zusätzliche Glasfaser-Anschlüsse in die Vermarktung aufgenommen.

Vodafone baut Gigabit- und Glasfaser-Netz weiter aus

Im Kabelnetz hat Vodafone nach eigenen Angaben im Juni 159 Modernisierungsmaßnahmen in 63 Städten und Gemeinden abgeschlossen. Rund 40.000 Haushalte sollen dadurch von einer höheren Netzkapazität profitieren.

Besonders viele Maßnahmen wurden in Bad Urach, Hannover und Heidelberg umgesetzt. Durch kleinere Netzsegmente soll sich die verfügbare Bandbreite auf weniger Haushalte verteilen.

Wichtige Zahlen im Überblick:

  • 31 Millionen Haushalte mit Gigabit-Internet erreichbar
  • 14,8 Millionen Haushalte können Glasfaser-Angebote buchen
  • 130.000 neue Glasfaser-Anschlüsse im Juni
  • 159 Netzmodernisierungen für rund 40.000 Haushalte
  • Prüfung der Verfügbarkeit direkt bei Vodafone →

Ausbau mit Partnern wird fortgesetzt

Die buchbare Glasfaser-Reichweite liegt laut Vodafone inzwischen bei 14,8 Millionen Haushalten. Über das Gemeinschaftsunternehmen OXG werden bereits 1,65 Millionen Anschlüsse vermarktet. Außerdem wurden weitere Ausbauprojekte unter anderem in Hannover, Braunschweig, dem Enzkreis, Freiburg sowie im Landkreis Günzburg angekündigt oder begonnen.

Zum Vodafone Verfügbarkeitscheck →


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