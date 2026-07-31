Apple wird KI-Funktionen in ein Abo packen

Tim Cook hat im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen bestätigt, was Apple vor ein paar Wochen bei der Ankündigung von Siri AI schon bei der WWDC angedeutet hat. Es wird gewisse KI-Funktionen geben, die man in einem Abo buchen kann.

Für „heavy user“ soll es bei iCloud+ in Zukunft neue Bezahloptionen für KI geben, wie diese aber genau aussehen, ist unklar. Siri AI wird aber wohl erst Anfang 2027 als finale Version starten, davor ist nicht mit weiteren Kosten im Abo zu rechnen.

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