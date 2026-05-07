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Nintendo kündigt überraschend Star Fox für die Switch 2 an

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Es hat sich zwar bei sehr guten Quellen angedeutet, aber damit hat sicher keine gerechnet, denn komplett aus dem Nichts hat Nintendo in der Nach von Mittwoch auf Donnerstag das Remake von Star Fox für die Switch 2 offiziell angekündigt.

Es handelt sich um ein Remake von Star Fox 64 und erscheint auch schon am 25. Juni, eigentlich hätte man die Direct im Juni abwarten können, aber vielleicht hatte man genug von den Gerüchten und Details und wollte es selbst im Video zeigen.

Habe ich nie gespielt, kam aber damals sehr gut bei den Spielern an und hat viele Fans, die sich das gewünscht haben. Ich freue mich also auf den Release im Juni.

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6. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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