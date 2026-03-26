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Nintendo macht physische Switch-Spiele teurer

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Nintendo hat es schon zum Launch der Switch 2 ausprobiert und Spiele wie Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza in der physischen Version teurer angeboten. Diese Strategie kam intern wohl gut an, daher ist das jetzt der neue Standard.

Ab Mai 2026 und beginnend mit Yoshi and the Mysterious Book werden physische Spiele eine andere UVP als digitale Spiele bei der Switch 2 haben, so Nintendo. Man nennt keine Preisangabe, diese kann variieren, aber ich rechne hier mit 10 Euro.

Im Fall von Yoshi kostet das Spiel im Nintendo eShop also 60 Euro und als Karte liegt man bei 70 Euro. Wobei sich die Frage stellt, ob das, außerhalb der Stores von Nintendo, einen Einfluss hat, denn bei Amazon kostet das Spiel schon 65 Euro.

Wer Spiele also nicht direkt bei Nintendo zur UVP als physische Karte kauft, wieso sollte man das tun, wenn es in anderen Shops billiger ist, der wird also vermutlich keinen zu großen Unterschied sehen. Aber der Trend ist auch hier zu erkennen.

Physische Spiele werden zur Seltenheit

Physische Träger werden bei Spielen zunehmend seltener und unattraktiver und wir sehen eine Entwicklung wie in der Musikindustrie. Diese wird übrigens von Nutzern getrieben, aber die großen Anbieter haben natürlich nichts dagegen, immerhin sind die digitalen Shops ein Monopol auf den Konsolen, damit verdient man viel Geld.

Bei den Smartphones haben wir in den letzten Jahren weltweit einen Gegenwind der Behörden gesehen, wenn es um das Duopol von Apple und Google bei den Stores ging. Sollte sich Microsoft mit der neuen Xbox wirklich für andere Stores öffnen, dann bin ich gespannt, ob das auch bei Sony und Nintendo kommen wird.

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Apple plant im Winter das erste iPhone Ultra, sprich das erste iPhone Fold. Dabei wird man auf ein breiteres Seitenverhältnis…

25. März 2026 | Jetzt lesen →

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