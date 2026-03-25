Samsung greift das Apple iPhone Ultra an

Apple plant im Winter das erste iPhone Ultra, sprich das erste iPhone Fold. Dabei wird man auf ein breiteres Seitenverhältnis setzen, was an einen „Passport“ erinnert und man muss Abstriche bei der Kamera machen, denn es gibt nur zwei davon.

Genial, dachte sich Samsung nach vielen Fold-Generationen, das machen wir doch auch in diesem Jahr. Das Samsung Galaxy Z Fold 8 „Wide“ geht einen ähnlichen Weg wie Apple und dank Android Headlines und OnLeaks haben wir erste Bilder.

Ich finde zwar den Formfaktor spannend und auch etwas besser im Alltag, aber ich finde es schade, dass man bei Samsung wohl auch Abstrichen machen muss. Aber warten wir mal die Details ab, das Foldable dürfte im August zu uns kommen.