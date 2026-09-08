Gaming

Nintendo nennt Datum: Zelda-Remake nimmt es mit GTA 6 auf

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Bisher machten alle großen und wichtigen Spiele einen großen Bogen um GTA 6, aber Nintendo traut sich und hat sich beim Remake von „Zelda: Ocarina of Time“ wie erwartet für November entschieden. Genau genommen den 5. November.

Das Spiel erscheint also nur wenige Tage vor GTA 6, was aber auch einen guten Grund hat, denn es erschien ursprünglich am 21. November. Jede Wette, dass man dieses Datum einst bei Nintendo anpeilte und sich schon etwas angepasst hat.

Im folgenden Video könnt ihr euch das vollständige Remake des bis dato am besten bewerteten Spiels aller Zeiten (bei Metacritic) anschauen. Man muss sich etwas an die Optik gewöhnen, das ist definitiv ein anderer Stil als in den letzten Jahren.

Ich freue mich aber mal wieder auf ein modernes Zelda, welches keine Open World mitbringt und eine gute Story hat, das habe ich bei den beiden Wilds-Spielen doch etwas vermisst. Zelda und GTA in einem Monat, als Fan von beiden ein Highlight.

Mittlerweile ist übrigens auch der Preis bekannt: 59,99 Euro. Da das der Preis für die digitale Version ist, dürfte die physische Version also bei 69,99 Euro liegen.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Zelda werde ich mir kaufen, bei GTA warte ich lieber auf die PC Version. 30 fps tue ich mir bei einem Spiel wie GTA nicht an. Der Grafikstil bei Zelda spricht mich deutlich mehr an als bei den vorherigen Switch Titeln.

    Antworten

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