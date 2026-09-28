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Vorbestellungen für das neue God of War starten schon morgen

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Ich vermute, dass God of War Laufey einst als großer Blockbuster für Ende 2026 von Sony geplant war, als GTA 6 aber auf den Herbst verschoben wurde, entschied man sich für ein paar Wochen später, jetzt kommt das Spiel am 16. Februar 2027.

Diese Woche wird es aber mehr Details geben, denn die Vorbestellungen starten schon morgen, am 29. September 2026. Und es gibt neue Details im PlayStation Blog, darunter auch einen ersten Blick auf Kratos im neuen Spiel (Beitragsbild).

Der bleibt übrigens offiziell das Gesicht der Reihe und ein neues Spiel wurde auch schon bestätigt. Ich bin aber dennoch extrem gespannt auf Laufey, das wird eines der Highlights für Anfang 2027. Ein neues Santa Monica und ein neues Spiel von Naughty Dog, das könnte ein sehr starkes Jahr für die PlayStation Studios werden.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Ich bezweifle stark das man es für November geplant hatte, das Spiel wurde doch erst im Juni angekündigt. Das Gameplay sieht ganz interessant aus. Ragnarok fand ich ehrlich gesagt eher solala. Wenn Laufey nicht für den PC erscheint, werde ich es mir aber ohnehin nicht kaufen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Hazz ⇡

      Ursprünglich. Es wirkt so fertig, was man bisher gezeigt hat, das war vermutlich der Weihnachtsblockbuster bis GTA 6 verschoben wurde.

      Antworten

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