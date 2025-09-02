Firmware und OS

Nintendo spendiert der Switch 2 ein Update

Nintendo verteilt ab sofort ein Update für die Switch 2, welches allerdings auch für die alte Switch, die Switch Lite und Switch OLED verfügbar ist. Im Juli kam Version 20.3 und seit heute steht Version 20.4 für die Konsole von Nintendo bereit.

Neuerungen? Nintendo spricht wie immer davon, dass man „mehrere Probleme behoben und die Stabilität des Betriebssystems verbessert“ hat. Details gibt es hier nicht, sollten wir allerdings noch mehr erfahren, dann reichen wir diese nach.

