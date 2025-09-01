Gaming

PlayStation 6 Portable: Neuer Handheld von Sony mit TV-Modus

Sony plant nicht nur eine klassische PlayStation 6 für den TV, mittlerweile deutet sich auch ein neuer Handheld für die Zukunft an. Der YouTuber „Moore’s Law is Dead“ hatte bei der PlayStation bisher schon zuverlässige Details und hat jetzt mal wieder nachgelegt. Der Handheld hat laut Quelle einen eigenen TV-Modus.

Man wird diesen also, wie bei einer Nintendo Switch, in einem Dock am TV nutzen und dann auch stationär seine PlayStation-Spiele zocken können. Bei der Leistung sprechen wir in etwa über die PlayStation 5 und etwas mehr Power, wenn sich der Handheld im Dock befindet. Marktstart könnte wohl Ende 2927 geplant sein.


