Nintendo Switch 2: Update bringt tolle Handheld-Neuerung mit

Nintendo hat der Switch 2 ein sehr großes Update spendiert und verteilt ab sofort Version 22. Ein großer Versionssprung ist bei Nintendo zwar keine Garantie mehr, dass sich wirklich viel tut, in diesem Fall gibt es aber eine große Neuerung.

Neben vielen kleinen Optimierungen, wie beim GameChat, der Freundesliste, im eShop, beim Sound, bei den Speicherkarten oder im Flugmodus, gibt es auch den ganz neuen „Handheld Mode Boost“. Darauf werden einige gewartet haben:

Der „Handheld Mode Boost“ bewirkt, dass kompatible Switch-Software so ausgeführt wird, als befände sie sich im TV-Modus, sodass bestimmte Funktionen möglicherweise beeinträchtigt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung auf dem Gerät.

Aktiviert ihr diese neue Option, die man in den Einstellungen der Nintendo Switch 2 findet, dann wäre es bei einigen Spielen möglich, dass sie in einer besseren Qualität im Handheld-Modus dargestellt werden. Aber es gibt auch einen Nachteil dabei.

Im TV-Modus verbrauchen viele Spiele mehr Energie, da sie die volle Leistung der Nintendo Switch 2 abrufen, das dürfte also den Akku negativ beeinflussen. Testet es also einfach mal und schaut, ob ihr etwas Akku für mehr Qualität opfern wollt.

Den kompletten Changelog für Version 22 gibt es hier.