Gaming

Nintendo und LEGO zeigen das etwas andere Set für Donkey Kong

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Nintendo und LEGO haben im Rahmen der Comic-Con ein etwas anderes Set für Donkey Kong vorgestellt, denn im August kommt ein Arcade-Automat. Dieser ist an das erste Spiel von Super Mario und Donkey Kong mit den Fässern angelehnt.

Mit etwas Fantasie kann man sogar selbst spielen, wobei das am Ende eher ein Set für Erwachsene ist, welches man sich ins Regal stellt. Das scheint auch eher der Fokus von Nintendo und LEGO zu sein, denn die Zielgruppe ist schon etwas älter.

Ich gehöre aber zu dieser Zielgruppe und muss gestehen, dass Donkey Kong Arcade seinen Reiz hat, wenn auch nicht für die 170 Euro, für die man es ab sofort vorbestellen kann. Mit einem Angebot im Winter überlege ich es mir aber sicher.

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