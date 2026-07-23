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Wie bei VIVA damals: Spotify führt Video-Charts ein

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Ich bin mit den wöchentlichen Video-Charts bei VIVA aufgewachsen und kann mich noch erinnern, wie Mola Adebisi die beliebtesten Songs der Woche präsentierte. In den letzten Jahren rückten die Musikvideos für mich aber stark in den Hintergrund.

Doch für Spotify wurde dieses Medium in den letzten Jahren zeitgleich wichtiger und man baute die App entsprechend um. Mittlerweile sind Musikvideos wieder ein Ding und dementsprechend führt Spotify die wöchentlichen Video-Charts ein.

Bei den Chart-Playlisten gibt es die neue „Music Video Charts Global“-Playlist, die jeden Dienstag aktualisiert wird. Über die sozialen Medien teilt Spotify die Top 10 der Woche und in der Playlist in der App kann man sich die Top 50 anschauen.

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