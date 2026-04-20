No Rest for the Wicked: Neues Spiel der Ori-Entwickler rückt näher

Es gibt ein paar Spiele, auf die ich besonders gespannt in den nächsten Jahren bin und die nicht den Hype eines Grand Theft Auto genießen. Eines davon ist No Rest for the Wicked, dem neuen Spiel der Ori-Entwickler (sprich Moon Studios).

Vor zwei Jahren startete es in den Early Access, wo ich es mir angeschaut habe, und wo es mich direkt abgeholt hat. Wo ich aber auch gemerkt habe, dass sowas gar nichts für mich ist, ich will eine abgeschlossene Geschichte zum Release.

Und ich will das Spiel auf der PS5 Pro am TV mit OLED zocken, wo bleibt denn also die finale Version, die auch für Konsolen erscheint? Man ist „hart bei der Arbeit“ und hat „die Konsolenspieler nicht vergessen“, so die Aussage von Moon Studios.

Ich hatte letztes Jahr noch die Hoffnung, dass man es in den ersten zwei Jahren nach dem Early Access schafft, denn das zweite Halbjahr 2026 ist (für mich) sehr vollgepackt mit Highlights (und wenig Zeit). Schauen wir mal, wann es ein Update zu Version 1.0 gibt, es klingt aber so, als werden wir das 2026 noch erfahren.