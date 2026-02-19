norisbank führt vereinfachten Modus ein

Die norisbank stellt einen neuen einfachen Modus in ihrer App vor, der die Nutzung klarer und übersichtlicher gestalten soll.

Der einfache Modus der norisbank konzentriert sich auf die wesentlichen Funktionen des Mobile-Bankings und bietet dabei laut Bank „dieselbe Sicherheit“ wie die Standardansicht. Nutzer können alle wichtigen Funktionen weiterhin nutzen, während die Navigation vereinfacht und die Darstellung übersichtlicher wird.

Vereinfachtes Mobile Banking mit Fokus auf Nutzerfreundlichkeit

Funktionen des einfachen Modus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Alle Funktionen der App weiterhin verfügbar und leicht zugänglich

Übersichtliche und vereinfachte Navigation

Reduzierte Ablenkung für klaren Fokus auf Banking-Aufgaben

Digitale Tour zur App-Nutzung im Profilbereich

Die norisbank betont, dass der einfache Modus insbesondere für Nutzer gedacht ist, die eine reduzierte und fokussierte Ansicht bevorzugen. Laut Bankangaben werden bestehende Funktionen kontinuierlich optimiert und Fehler behoben.

Ich finde, dass diese Anpassung für alle hilfreich ist, die Mobile Banking ohne unnötige Komplexität nutzen möchten. Mir persönlich sagt die reduzierte Optik auch zu. Für manch andere überladene Banking-App wäre das in meinen Augen ebenfalls eine interessante Option.

