norisbank kündigt Wartungsarbeiten mit temporären Ausfällen an

Die norisbank führt vom 22. bis 24. August 2025 ein Update für das Telefon-Banking durch. Ziel ist eine einfachere und sicherere Bedienung des Sprachcomputers. Während dieser Arbeiten kommt es zu zeitweisen Ausfällen mehrerer Dienste.

Der Sprachcomputer im Telefon-Banking steht von Freitag, dem 22. August, ca. 17:00 Uhr, bis Sonntagabend, dem 24. August, nicht zur Verfügung. Online-Banking und die norisbank-App stehen von Samstag, dem 23. August, gegen 4 Uhr, bis Sonntagabend, dem 24. August, ebenfalls nicht zur Verfügung.

Der telefonische Kundenservice bleibt während des gesamten Zeitraums erreichbar. Kunden müssen mit eingeschränkten Möglichkeiten zur Kontoverwaltung rechnen und sollten Transaktionen gegebenenfalls vorab planen.

