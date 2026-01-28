norisbank startet neuen Webauftritt mit modernisiertem Design

Die norisbank stellt ihre Website zum heutigen 28.01.2026 neu auf und kombiniert den neuen Auftritt mit einem erweiterten Girokonto-Angebot.

Die norisbank informiert über den Start eines neuen Webdesigns, das nach Unternehmensangaben klarer, schneller und benutzerfreundlicher sein soll. Der neue Look ist ab sofort online und soll schrittweise auch im Online-Banking, in der App, in Newslettern sowie in Formularen eingeführt werden.

Technisch bleibe für Kunden alles unverändert, insbesondere der Login und die Nutzung bestehender Zugänge. Optisch ist das Ganze sicherlich Geschmackssache, die Umstellung wirkt durchaus radikal.

Parallel bewirbt das Institut das norisbank Top-Girokonto. Zum Leistungsumfang zählen laut Unternehmensangaben ein integriertes Tagesgeldkonto mit einer aktuellen Verzinsung von 3,33 Prozent pro Jahr, eine optional erhältliche Mastercard, sowie eine Kontowechsel-Prämie von derzeit 120 Euro.

Neuer Internetauftritt der norisbank und begleitende Angebote

Leistungsbestandteile des beworbenen Girokontos:

Tagesgeldkonto mit variabler Verzinsung

Optionale Mastercard ohne laufende Kosten

Einmalige Prämie beim Kontowechsel

Im Zuge der Umstellung weist die norisbank auf Sicherheitsaspekte hin. Nutzer sollen die Website ausschließlich über die manuelle Eingabe der Adresse oder gespeicherte Favoriten aufrufen und keine unbekannten Links anklicken. Newsletter können vorübergehend noch im bisherigen Layout erscheinen, wobei laut norisbank auf den korrekten Absender zu achten ist.

