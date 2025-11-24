Nothing Ear 3: Neues Firmware-Update veröffentlicht

Für die vor ein paar Monaten vorgestellten Nothing Ear 3 wurde jetzt von dem Unternehmen Nothing ein neues Update mit der Versionsnummer 1.0.1.65 veröffentlicht, welches ab sofort zum Herunterladen bereitsteht.

Die Release Notes sind dieses Mal allerdings sehr wortkarg, was Verbesserungen und Änderungen angeht. Es werden einige „Fehler beseitigt“ genannt, aber ohne ins Detail zu gehen.

Nothing Ear (3) – Version: 1.0.1.65 Changelog Bugs fixed.

Die Nothing Ear 3 sind True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer, die mit starker Geräuschunterdrückung, solidem Klang und transparentem Design überzeugen sollen. Sie sind aktuell für etwa 140 € zu haben.

