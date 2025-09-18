Audio

Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste

Autor-Bild
Von
|

Nothing hat heute die Ear 3 vorgestellt und schickt damit eine neue Generation der ersten Produkts der Marke ins Rennen. Der Aufbau des In-Ear-Kopfhörers bleibt, es gibt weiterhin Stängel, und auch optisch hat man hier gar nicht so viel verändert.

Genau genommen handelt es sich übrigens um die vierte Generation, denn nach dem Ear 1 kam der Ear 2 und danach folgte der Ear, was Kunden aber verwirrte, daher geht es jetzt wieder mit Zahlen weiter (aber noch nicht mit der 4 im Namen).

Was ist neu? Es gibt jetzt ein „Super Mic“, dieses Dual-Mikrofonsystem ist in das Case integriert und hilft bei Geräuschunterdrückung und Gesprächen. Man kann diese Funktion über die TALK-Taste aktivieren, sie ist beim Ear 3 nicht immer an.

Sofern man ein Nothing Phone nutzt, kann man damit auch Sprachmemos direkt über das Case aufnehmen, die automatisch in Essential Space synchronisiert und transkribiert werden. Und es gibt jetzt drei gerichtete Mikrofone, eine Voice Pick-up Unit (VPU) mit Knochenschall-Technologie und ein neues KI-System für ANC.

Der Nothing Ear 3 hat überarbeitete 12 mm dynamische Treiber, es gibt Static Spatial Audio (3D Sound), 10 Stunden Akkulaufzeit (1,5 Stunden mehr als beim Vorgänger) und das Case kann über USB C oder auch kabellos aufgeladen werden.

Bluetooth 5.4 mit LDAC ist dabei, wie auch ein Low-Latency-Modus und natürlich auch eine IP54-Zertifizierung. Bei den Farben kann man zwischen Schwarz und Weiß wählen und die UVP liegt in Deutschland (und Österreich) bei 179 Euro.

Der Vorverkauf startet ab morgen (19. September, also parallel zum Marktstart der AirPods Pro 3, nicht optimal) und Marktstart ist am 8. Oktober. Weitere Details gibt es auf der offiziellen Webseite von Nothing (wo auch der Vorverkauf stattfindet).

Liquid Glass sorgt für Aufruhr: Apples neues Design spaltet die Nutzer

Apple hat mit iOS 26 eine neue Design-Sprache namens Liquid Glass eingeführt. Während einige Nutzer das frische Erscheinungsbild begrüßen, überwiegt…

18. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Audio / Nothing Ear 3 vorgestellt: Das Case hat jetzt eine eigene Taste
Weitere Neuigkeiten
Auspuff Diesel Abgas
SPD-Politiker stellen EU-Verbrenner-Aus infrage
in Mobilität
Dhl Zusteller
Verfahren gegen Deutsche Post: Streit um Nachbarschaftszustellung und Einschreiben
in Dienste
Hyundai kündigt „Infotainment-Systemen der nächsten Generation“ an
in Mobilität
Bundeskartellamt gibt grünes Licht: China-Riese kauft MediaMarkt-Mutter
in Handel
Vw Id3 2023 Facelift Heck
ADAC-Test enthült Notlaufreserve von Elektroautos
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Vodafone startet die Samsung Deals
in Vodafone
Nur 200 km Reichweite: So spart Citroën beim neuen ë-C3
in Mobilität
Vivaldi Browser in Version 7.6 veröffentlicht
in Software
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
One UI 8 ist abgeschlossen: Samsung startet Testphase für One UI 8.5
in Firmware und OS
Die neue und schlechtere PlayStation 5 ist da
in Gaming