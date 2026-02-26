Firmware und OS

Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update

Bildquelle: Nothing

Eine kurze Infomeldung für Besitzer der Nothing Ear (a): Für die In-Ear-Kopfhörer wurde von Seiten Nothing ein neues Update mit der Versionsnummer 1.0.1.51 veröffentlicht, das ab sofort zum Herunterladen bereitsteht.

In den Release Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass „einige Fehler behoben“ wurden. Weitere Details werden leider nicht genannt, sodass unklar bleibt, was genau verändert wurde.


