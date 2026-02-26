Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
Eine kurze Infomeldung für Besitzer der Nothing Ear (a): Für die In-Ear-Kopfhörer wurde von Seiten Nothing ein neues Update mit der Versionsnummer 1.0.1.51 veröffentlicht, das ab sofort zum Herunterladen bereitsteht.
In den Release Notes wird lediglich darauf hingewiesen, dass „einige Fehler behoben“ wurden. Weitere Details werden leider nicht genannt, sodass unklar bleibt, was genau verändert wurde.
