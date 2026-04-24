Essential Voice: Nothing kündigt KI-gestützte Transkriptionsfunktion an

Essential Space ist eine KI-gestützte Funktion, die auf einigen neueren Nothing-Smartphones zur Verfügung steht und als zentraler „Sammelbecken“ für Informationen wie Bilder, Notizen, Nachrichten und so weiter dient. Mit Essential Voice wird nun eine neue Funktion eingeführt, die es ermöglicht, dass die Nutzer ihre Stimme in der Kommunikation einsetzen können.

Durch Essential Voice erfolgt die Transformation von Sprache in Echtzeit in „klaren, versandfertigen Text“. Die Funktion wird durch ein Icon auf der Tastatur sowie durch den Essential Key ausgelöst. Nothing betont, dass die Audioaufnahme verschlüsselt wird und nicht vom Unternehmen gespeichert wird.

Über 100 Sprachen sollen von Essential Voice erkannt werden. Gemini 3, der KI-Assistenten von Google, soll laut der Reddit-Community die Basis der KI-gestützten Transkriptionsfunktion bilden. Essential Voice wird ab sofort für das Nothing Phone 3 zur Verfügung gestellt. Die Funktion wird noch in diesem Monat für das Nothing Phone 4a Pro folgen und Anfang Mai für das Nothing Phone 4a.