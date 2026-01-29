Das Nothing Phone 4 kommt nicht vor 2027

Nothing hat sich dazu entschieden, dass das Phone 3 in diesem Jahr weiterhin das Spitzenmodell der Marke bleiben wird und kein Phone 4 für 2026 geplant. Wenn es ein Phone 4 geben wird, wovon ich mal ausgehe, dann also frühestens 2027.

Dafür soll das Nothing Phone 4a näher an das Flaggschiff heranrücken, der Fokus liegt also auf der Mittelklasse. Ich gehe davon aus, dass Highend, was ja nicht so richtig Highend und eher gehobene Mittelklasse war, nicht so gut funktionierte.

Darüber hinaus möchte man sich in diesem Jahr mehr auf Kopfhörer bei Nothing konzentrieren, genau genommen auf Over-Ear-Kopfhörer. Hier gab es letztes Jahr das erste Modell und 2026 könnte es sogar mehr als nur ein neues Modell geben.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Nothing ein Jahr überspringt, auch 2024 entschied man sich dazu, dass das Phone 3 erst 2025 kommt. Grundsätzlich finde ich einen Rhythmus von zwei Jahren bei einem Spitzenmodell übrigens sehr gut.